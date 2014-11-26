У Кутузовского проспекта появится бесплатный дублер

Фото: M24.ru/ Юлия Телегина
Столичные власти утвердили проект строительства южного дублера Кутузовского проспекта. Проезд по нему, в отличие от северного, будет бесплатным, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
К строительству дороги протяженностью 12 километров приступят в 2015 году. Трасса начнется от улицы Генерала Дорохова и пойдет вдоль Мосфильмовской улицы до Третьего транспортного кольца.
Ссылки по теме
- Выбран подрядчик строительства северного дублера Кутузовского проспекта
- Северный дублер Кутузовского проспекта начнут строить в 2015 году
Отметим, что заезд на южный дублер с улицы Мосфильмовская уже построен.
Кроме того, здесь появится мост с выходом на Красногвардейскую набережную, пять эстакад и четыре транспортные развязки на пересечении со Старорублевским шоссе и Северо-Западной хордой, которая свяжет северо-восточные и юго-западные районы Москвы, минуя центр города.
Напомним, в 2015 году начнется строительство и северного дублера Кутузовского проспекта. Протяженность дороги составит около 11 км.
Новая черырехполосная трасса будет бессветофорной. Большая ее часть будет проходить по эстакадам и мостам от Молодогвардейской транспортной развязки до Московского международного делового центра "Москва-Сити".
В сутки ожидается поток из 30-40 тысяч автомобилей. Достроить его должны не позднее 2020 года.