У Кутузовского проспекта появится бесплатный дублер

Фото: M24.ru/ Юлия Телегина

Столичные власти утвердили проект строительства южного дублера Кутузовского проспекта. Проезд по нему, в отличие от северного, будет бесплатным, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

К строительству дороги протяженностью 12 километров приступят в 2015 году. Трасса начнется от улицы Генерала Дорохова и пойдет вдоль Мосфильмовской улицы до Третьего транспортного кольца.

Отметим, что заезд на южный дублер с улицы Мосфильмовская уже построен.

Кроме того, здесь появится мост с выходом на Красногвардейскую набережную, пять эстакад и четыре транспортные развязки на пересечении со Старорублевским шоссе и Северо-Западной хордой, которая свяжет северо-восточные и юго-западные районы Москвы, минуя центр города.

Напомним, в 2015 году начнется строительство и северного дублера Кутузовского проспекта. Протяженность дороги составит около 11 км.

Дублер Кутузовского проспекта начнут строить в 2015 году

Новая черырехполосная трасса будет бессветофорной. Большая ее часть будет проходить по эстакадам и мостам от Молодогвардейской транспортной развязки до Московского международного делового центра "Москва-Сити".

В сутки ожидается поток из 30-40 тысяч автомобилей. Достроить его должны не позднее 2020 года.