25 ноября 2013, 17:12

На юге Москвы собираются построить более 30 православных храмов

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 30 православных храмов в рамках "Программы-200" планируется построить в ближайшее время в Южном административном округе Москвы. На данный момент для этих объектов подобраны площадки, сообщает Стройкомплекс столицы.

В настоящее время в ЮАО идет строительство двух храмов, еще три площадки подготовлены для строительства.

В прошлом году в округе открыты две новые церкви, а всего на юге столицы работает более 50 православных храмов и часовен.

Напомним, программа строительства 200 православных храмов развернута во всех административных округах Москвы, кроме Центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа воплощается при поддержке правительства Москвы, строительство ведется полностью на благотворительные пожертвования. Для сбора этих денег создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов в Москве, сопредседателями которого являются мэр Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Уже построено восемь храмов - в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Западном административных округах. Ожидается, что до конца 2013 года будет возведено еще 15 храмов.

