На севере Москвы появятся жилые дома со встроенными детскими садами

Фото: ИТАР-ТАСС

На севере Москвы возведут два жилых дома со встроенными детскими садами на 50 и 55 мест. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Жилой комплекс и торгово-офисный центр построят на улице Адмирала Макарова в Войковском районе. Площадь зданий превысит 134 тысячи квадратных метров. Помимо детских садов там появятся парковки на 2200 машиномест. Земельные участки, где построят дома, расположены в зонах жилых микрорайонов, которые будут реорганизовывать. Их общая площадь составляет 4,4 гектаров.

Напомним, возможность строить детские сады на первых этажах жилых зданий появилась в Москве в марте этого года после изменения нескольких градостроительных нормативов.

Строительство таких детсадов допускается, если рядом с домом есть огороженная территории с отдельным входом для детей и въездом для автомобилей. Такое решение должно обеспечить москвичей детсадами "шаговой доступности". По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, возможность размещать дошкольные учреждения на первых этажах жилых домов чрезвычайно важна как для районов нового строительства, так и для застроенных территорий, поскольку решает проблему затесненной застройки.

Разработано несколько архитектурно-планировочные решений для встроенных детских садов. Самый маленький детский сад рассчитан на 35 мест. Его площадь не должна превышать 800 метров. Самый большой детсад в 3 этажа, площадью 2,6 тысяч квадратных метров, должен принимать 150 детей.

Ранее сообщалось, что два дома со встроенными детскими садами на первых этажах планируется построить до 2016 года в Текстильщиках и Куркино. Также четыре комплекса со встроенными детскими садами построят на северо-западе столицы вблизи села Рождествено