В технополисе "Москва" открылись "чистые комнаты" для инженеров

В технополисе "Москва" открылись "чистые комнаты" - специализированные помещения для производства и проведения исследований в области биофармацевтики и микроэлектроники. Об этом сообщает корреспондент Агентства "Москва".

"Главное, что та синергия, которая получается в результате открытия "чистых комнат", приводит к созданию технологических возможностей по мощному спектру предложений для национальной экономики, связанной с импортозамещением", - отметил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олег Бочаров.

По его словам, для города важно, что все эти производства имеют не только высокую технологическую степень на уровне лучших мировых образцов, но и научный потенциал, который удается привлекать на территорию технополиса.

"По объемам высокотехнологических производств технополис "Москва" должен занять одно из лидирующих положений не только в стране, но и в Европе", - заявил руководитель департамента. Общая площадь "чистых комнат" для компаний, работающих в сфере микроэлектроники, составила свыше пяти тысяч квадратных метров.

Чистые комнаты Чистые комнаты или чистые помещения — помещения, где в воздухе поддерживаются в определенном заданном диапазоне размер и число на кубический метр таких частиц, как пыль, микроорганизмы, аэрозольные частицы и химические пары. Чистые комнаты или чистые помещения — помещения, где в воздухе поддерживаются в определенном заданном диапазоне размер и число на кубический метр таких частиц, как пыль, микроорганизмы, аэрозольные частицы и химические пары. При необходимости в них также могут контролироваться и другие параметры, например влажность, давление и температура. Такие комнаты как правило строятся и используются так, чтобы свести к минимуму накопление таких частиц внутри помещения. Чистые комнаты создаются и используются в медицине, фармакологии, на предприятиях электронной промышленности, а также для научных исследований.



Как развиваются Технополисы Москвы

Напомним, технополис "Москва" был создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич", совсем недалеко от центра столицы.

Здесь создаются благоприятные институциональные, организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов. Это делает технополис одной из наиболее привлекательных площадок в глобальном масштабе как для российских инновационных проектов, так и для международных компаний, осуществляющих трансфер технологий.

Кроме того, технополис имеет доступ к одному из крупнейших мировых рынков, а также высокопрофессиональным кадрам, первоклассной инфраструктуре, финансовым и другим институтам. В центре отсутствуют многие барьеры для размещения производства, такие как кадастровая регистрация, получение разрешения на строительство и технических условий.

Сергей Собянин посетил инновационный Технополис "Москва"

В прошлом году в технополисе было реконструировано около 132 тысяч квадратных метров производственных помещений, пригодных для всех типов резидентов. Кроме того, был запущен логистический центр площадью 2,3 тысячи квадратных метров и конгресс-центр площадью 2 тысячи квадратных метров.

В этом году в эксплуатацию планируется ввести до 50 тысяч квадратных метров административно-офисных помещений, а также запустить сервисную инфраструктуру, включая службу "одного окна". 75% полезной площади технополиса "Москва" заполнят компаниями-резидентами, а также будет проведено благоустройство территории.

К следующему году в технополисе планируется создать почти 10 тысяч рабочих мест. В общей сложности к 2015 году на площадке будут размещены от 100 до 200 компаний резидентов.

Также на территории технополиса построят гостиницу эконом-класса. Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 130 постояльцев. Его планируют построить на улице Шоссейная перед въездом на территорию бывшего автозавода "Москвич". Согласно планам руководства, отель откроют в конце следующего года. Финансирование будет осуществляться за счет частного инвестора.