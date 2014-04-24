На территории Сретенского монастыря построят храм

На территории Сретенского монастыря построят новый храм

На территории Сретенского монастыря построят новый храм, сообщает в четверг, 24 апреля, пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Я убежден, что храм, который будет там построен, через несколько десятков лет признают объектом культурного наследия", - отметил заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

На участке, предложенном под строительство, провели археологические раскопки, которые показали, что с XVI века на этом месте располагались монастырский огород и хозяйственные постройки.

Отметим, что во времена СССР для расширения улицы Большая Лубянка снесли две церкви, располагавшихся на территории монастыря, и теперь восстановить их невозможно.

По мнению экспертов, новый храм необходим для того, чтобы спасти от разрушения старый собор, который не может вместить всех прихожан.

Ранее столичные власти согласовали проектную документацию для реконструкции здания на Большой Лубянке под духовную семинарию и общежитие для воспитанников Сретенского монастыря.