24 марта 2014, 15:55

В Тропарево-Никулино построят футбольное поле

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Тропарево-Никулино планируется построить футбольное поле с искусственным покрытием и инфраструктурой. Подготовку проекта для строительства объекта одобрила градостроительно-земельная комиссия, сообщает пресс-центр Москомстройинвеста.

Футбольное поле будет располагаться по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 2. Площадь участка составляет составляет 2,9 га. Он занимает часть территории природного комплекса "Лугопарк на реке Самородинке".

Помимо футбольного поля с трибунами и информационным табло здесь планируется разместить административно-бытовой комплекс общей площадью не более 2 тысяч квадратных метров, гараж для спецтехники и индивидуальный тепловой пункт. Средства на строительство спортивного объекта будут выделены в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

