На Нижней Масловке построят станцию метро и ФОК с бассейном

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия утвердила проект планировки участка земли на севере и северо-востоке столицы. Там построят станцию метро, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и трехзвездочную гостиницу.

Территория, на которой появятся новые объекты, ограничена улицами Новодмитровской, Нижней Масловкой и Бутырской, а также полосой отвода Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь территории составляет 41,1 гектара. На указанной территории появятся ФОК с бассейном, трехзвездочная гостиница, деловой и выставочный центры. Кроме того, на этом участке построят станцию метро "Нижняя Масловка" и два пути участка Москва - Лобня Савеловского направления Московской железной дороги. Площадь строительства составит 88 тысяч квадратных метров.

После окончания работ вся территория объекта будет озеленена. На данный момент там находятся пять жилых домов площадью 31200 квадратных метров, а также здание Савеловского вокзала и вестибюли метро.

Реализация проекта добавит 1130 рабочих мест.