Фасад с видом на Кремль: как будет выглядеть Софийская набережная

Проект победителя. Иллюстрация предоставлена организаторами конкурса

Софийская набережная скоро преобразится до неузнаваемости. Там появится малоэтажный комплекс, где разместятся гостиничные номера, офисы и жилые зоны.

Символом проекта станет особый фасад, выходящий на реку и "усиленный" отражением в воде. О том, какой будет Софийская набережная, – в материале m24.ru.

Победитель конкурса на застройку участка уже объявлен. Им стало российское архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects.

Второе место заняла компания Miralles Tagliabue EMBT (Испания), третье – Steven Holl Architects (США).

1 место

Sergey Skuratov Architects (Россия)

По словам руководителя бюро Sergey Skuratov Architects Сергея Скуратова, главная идея проекта заключается в том, чтобы визуально связать Лаврушинский переулок с Москвой-рекой и открыть вид на Водовзводную башню. Согласно задумке, общественное пространство будет двухуровневым, что, по мнению архитекторов, привлечет как жителей города, так и туристов.

Существующую застройку планируется интегрировать в проект. "Мне казалось важным проявить историческую деликатность", – сказал Скуратов, подчеркнув, что все исторические стандарты будут соблюдены.

Особенности проекта

Здания будут пластически разделены на два продольных "объема" различной ширины: узкий – со скатной крышей и галереей на верхнем этаже, и широкий – с плоской эксплуатируемой кровлей и террасированными торцевыми фасадами, обращенными в сторону Кремля.

Во всех квартирах в новом комплексе будут панорамные окна или эркеры. Площадь гардеробной при спальне составит не менее 6 квадратных метров, санузла – не менее 12 "квадратов". Предусмотрено наличие гостевого санузла, а также помещения постирочной.

2 место

Miralles Tagliabue EMBT (Испания)

Базирующаяся в Барселоне студия Miralles Tagliabue EMBT была основана итальянкой Бенедеттой Талиабуе совместно с Энриком Мираллесом Мойей из Испании. Архитекторы начали работать вместе в 1991 году. Среди работ бюро – новое здание парламента Шотландии, Национальный морской музей Китая и пассажирский порт в Тайвани.

3 место

Steven Holl Architects (США)

Студия Steven Holl Architects появилась в 1976 году в Нью-Йорке. Одна из самых известных работ ее создателя – американского архитектора Стивена Холла – музей современного искусства Kiasma в Хельсинки.

Также его бюро спроектировало отель и курорт Loisium в Австрии, часовню Святого Игнатиуса в Сиэтле, здание швейцарского посольства в Вашингтоне и культурный центр Франца Кафки в Праге.

4 место

NPS Tchoban Voss (Германия)

Бюро NPS Tchoban Voss открылось в 1970 году в Гамбурге, позже его филиалы появились в Берлине и Дрездене. В 1995 году к руководству мастерской в качестве одного из партнеров присоединился российский архитектор Сергей Чобан. Студия специализируется на проектировании офисных и гостиничных комплексов, жилых зданий, а также планировке промзон и "регенерации" районов.

5 место

Cino Zucchi Architetti (Италия)

Бюро основал итальянский архитектор Чино Паоло Цутти. Студия занималась разработкой концепции развития набережной озеро Комо в Италии, реставрацией и расширением Национального музея автомобилестроения в Турине, а также спроектировало новую штаб-квартиру для компании Lavazza. Среди других проектов Cino Zucchi Architetti – жилье и офисы на месте промзоны компании Alfa Romeo в Милане и реновация территории бывшего часового завода Junghans в Венеции.

MLA+ (Нидерланды)

Бюро MLA+ было создано при участии трех архитекторов – Жерарда Маккринера, Ричарда Лэвингтона и Маркуса Аппензеллера. В 2014 году MLA+ вошло в шортлист из 10 международных команд, каждая из которых разработала эскизную концепцию развития парка "Сокольники". Среди других проектов студии – реконструкция башен-близнецов Tianxi в китайском городе Чэнду, гостиница "Ватерлоо" в Лондоне и концепция развития Брестской крепости.

О конкурсе

Конкурс на архитектурную концепцию застройки участка площадью три гектара, который располагается в пределах Софийской набережной, Болотной площади, Большого каменного моста и Фалеевского переулка, стартовал 22 июня текущего года.

Для участия в конкурсе 197 компаний из 14 стран сформировали международные консорциумы – всего было подано 68 заявок. Свои проекты предложили 25 российских команд, восемь архитектурных бюро из США, а также мастерские из Великобритании, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Италии, Китая, Нидерландов, Сербии, Турции, Кореи и Колумбии.

Конкурс организован Институтом Генплана Москвы по заказу компании Capital Group, которая приобрела право застройки участка на Софийской набережной в марте.

Напротив Кремля планируется построить малоэтажный многофункциональный комплекс общей площадью около 37 тысяч квадратных метров с гостиничными номерами, жильем и офисами под представительства российских и международных компаний. Высота зданий не превысит 17 метров, что соответствует регламенту застройки охранной зоны Московского Кремля, в которую входит эта территория.

Кроме того, должен быть разработан вариант обустройства Софийской набережной, который в дальнейшем будет адаптирован под концепцию комплексного развития набережных Москвы-реки. Фасад, выходящий на реку и "усиленный" отражением в воде, станет узнаваемым символом проекта.

Инвестиции в проект, по оценке гендиректора Capital Group, могут составить примерно 25-30 миллиардов рублей.

Софийская набережная была сооружена в 1830-1840-х годах и названа по сохранившемуся храму Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В 1964-1992 годах носила название набережная Мориса Тореза в честь председателя французской коммунистической партии. В 30-40-е годы XX века существовали планы по сносу Софийской набережной с возведением нового парадного фасада либо разбивкой парка от Москвы-реки до Водоотводного канала, но они не были реализованы. Разрушения ограничились домами, стоявшими на месте нового Москворецкого моста, построенного в 1938 году.



Фотографии проектов предоставлены организаторами конкурса