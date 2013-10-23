Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 16:25

События

На месте овощебазы в Бирюлеве появится технополис или спорткомплекс

Фото: ИТАР-ТАСС

Вместо овощебазы в Западном Бирюлеве может появиться спортивный или бизнес-комплекс. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, основной задачей архитекторов является реновация этой территории и обеспечение ее удобными для жителей функциями. В том числе, там планируется создать новые рабочие места.

"Как будет выглядеть будущая постройка, сказать сложно, потому что это вопрос правильного градостроительного решения. Там может появиться спортивный комплекс, также мы обсуждали с коллегами вопрос технопарка или бизнес-парка. Не очень корректно расположенная овощебаза, да и вообще коммунальная инфраструктура рядом с жилым комплексом – всегда особая градостроительная проблема", - рассказал Кузнецов.

Архитектор признал, что помимо Бирюлево, в Москве много других проблемных районов. Более детально их судьба будет обсуждаться на Московском урбанистическом форуме.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
