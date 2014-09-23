Форма поиска по сайту

23 сентября 2014, 17:44

События

Филармонию в парке "Зарядье" планируют построить к 2017 году

"Большое интервью": Марат Хуснуллин о строительстве объектов культуры

Столичные власти планируют построить филармонию в парке "Зарядье" к 2017 году, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы планируем, что где-то к 2017 году она будет построена. Это такой знаковый объект, который, мы считаем, будет достойным вкладом в культуру Москвы", - сказал Хуснуллин. По его словам, для строительства привлекают и ведущих мировых специалистов.

"Мы работаем вместе над этим проектом, нас консультирует Гергиев. И он рекомендует: кто в мире лучший специалист по звуку, по архитектуре именно таких культурных объектов", - заявил заммэра. Он добавил, что уже в конце сентября будут подведены итоги конкурса на застройку.

В июне стало известно, что столичные власти построят на территории парка "Зарядье" филармонию с открытой летней террасой. Слушать музыку здесь смогут полторы тысячи москвичей и гостей города. Максимальная площадь сооружения составит 15-17 тысяч квадратных метров.

"Москва в цифрах": Проект парка "Зарядье" в Москве

Напомним, что в апреле 2014 года столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Победителем стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

При этом на территории парка будет сохранен концертный зал "Россия", запланирована и реставрация храмов, входящих в единый комплекс с будущим парком.

Весной Сергей Собянин открыл на территории будущего парка выставочный павильон. Объект площадью 270 квадратных метров сооружен в форме купола, внутри которого размещены центральный круглый зал и обходная галерея.

В нем можно узнать об истории района и увидеть проекты участников конкурса на лучшую концепцию парка. Кроме того, новый интерактивный павильон позволяет москвичам узнать, каким станет парк после завершения всех этапов строительства.

