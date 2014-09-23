Технопарк МФТИ в поселке Северный достроят до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Технопарк МФТИ в поселке Северный введут в эксплуатацию в конце 2014 года. В настоящее время полностью завершены монолитные работы, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

Объект является частью инновационного кластера "Физтех ХХI". Площадь его корпусов составит 30 тысяч кв. метров. Здесь будут располагаться многофункциональные научно-исследовательские комплексы, штаб-квартиры ведущих мировых компаний, лаборатории, бизнес-инкубаторы, IT-технопарки и необходимая инфраструктура, в том числе транспортно-пересадочный узел.

3 июня мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром связи Николаем Никифоровым и ректором МФТИ Николаем Кудрявцевым заложили капсулу времени в фундамент будущего IT-кластера "Технопарк МФТИ".

Как рассказали в департаменте строительства, к технопарку будет проложена подъездная дорога. Она будет представлять собой съезд с Долгопрудненского шоссе длиной 655 метров и шириной 15-18,5 метров.

Для удобства передвижения маломобильных граждан появятся тактильные указатели, информирующие о направлении движения. Кроме того, в пешеходных переходах появятся пандусы, лифты и подъемники, предусмотрено обустройство лестничных сходов, поручней.

"Москва в цифрах": Технопарк МФТИ

Планируется, что к 2018 году в технопарке создадут более 1300 рабочих мест. Предварительные соглашения заключены с 15 компаниями, которые зарезервировали порядка 60 процентов полезной площади технопарка.

Ранее сообщалось, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

Напомним, что в рамках программ поддержки инноваций в Москве уже создано четыре объекта инновационной промышленной: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино" и "Мосгормаш".