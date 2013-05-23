Родители недовольны качеством дополнительного образования детей

Родители не удовлетворены качеством дополнительного образования детей в лагерях. "До 5 миллиардов долларов в год - это невостребованные, нереализуемые рынком средства, которые родители готовы платить за отдых детей", - такие данные исследования, проведенного Агентством стратегических инициатив, привел на пресс-конференции директор направления "Социальные проекты" агентства Владимир Яблонский.

По его словам, есть спрос на качественное допобразование, но нет достойных предложений. При этом основным двигателем в этом направлении должен стать бизнес, отметил он.

Он также рассказал, что новые проекты уже предлагаются в рамках государственно-частного партнерства. Уже открылось несколько центров по различным направлениям. Среди них: компьютерные, (Например, "Иннопарк" в "Сокольниках"), центры прототипирования, а также детские центры по мульттерапии, где дети могут создавать мультфильмы и быть в контакте с создателями киноиндустрии.