К торцам столичных домов могут пристроить парковки и прачечные

К торцам столичных зданий могут пристроить вертикальные парковки

Московские архитекторы разработали концепцию застройки глухих торцов зданий. К ним примкнут прачечные, вертикальные парковки, кафе и детские сады. Проект креативного использования "глухих торцов" был предложен архитектором из района Арбат, рассказал в эфире "Москва FM" руководитель муниципалитета Евгений Бабенко.

"Архитектор Ирина Соколова, жительница района Арбат, пришла к нам на муниципальное собрание. Мы посмотрели ее проект и хотим воплотить его в жизнь", - отметил Бабенко.

По его словам, торцы зданий могут быть заняты прачечными, пекарнями, небольшими кафе – всем, что сочтут необходимым жители этого дома. Инициатива уже поступила на рассмотрение к заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марату Хуснуллину. Бюджетные деньги для реализации проекта не понадобятся.

"Это целая программа для всей Москвы. Осуществляться будет за внебюджетные средства. Деньги будут вноситься спонсорами и теми, кто хочет это сделать", - подчеркнул Бабенко.

Ожидается, что проект по застройке "глухих торцов" зданий стартует уже этим летом в районе Арбат. Ранее, муниципалитет района выступал с инициативой возвести у глухих стен вертикальные парковки.