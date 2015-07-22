Интерактивная карта Москвы расскажет о дворянских усадьбах и городских особняках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Интерактивная карта Москвы будет дополнена презентациями исторических особняков, усадеб столицы, промзон и программами городского развития до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

В настоящее время разработчики карты на основе архивных материалов, современного фото и видео контента создают новые информационно-тематические презентации по темам: "Старинная Москва (особняки, усадьбы)", "История градостроительства Москвы: от древности до наших дней", "Промышленные зоны", "Москва. Программы развития до 2020 года".

Интерактивная карта Москвы была открыта в информационном центре Стройкомплекса в декабре 2014 года. Карта выполнена в масштабе 1:5000, она охватывает всю территорию столицы.

Посетители зала, где находится карта, могут получить наглядное визуальное представление как о городе в целом, так и об отдельных его объектах в планировочном масштабе. При помощи шести кинопроекторов на карту проецируются изображения для демонстрации существующих и перспективных градостроительных решений.

Мультимедийный аппаратно-программный комплекс карты включает: проекторы высокого разрешения, экран из 27 плазменных панелей и аудиоаппаратуру.

При создании интерактивной карты было использовано более 20 тонн стекла, около 1,2 километра светодиодной ленты и 3,8 километра электропроводов. Над созданием карты работали 80 специалистов. В итоге получился самый большой в мире напольный лайтбокс.