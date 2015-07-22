ОАТИ выдали частным компаниям около 6 тысяч ордеров на проведение земляных работ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В первом полугодии в столице выдали порядка семи тысяч разрешений на проведение земляных работ. Из них около шести тысяч разрешений, а это 85 процентов, получили частные компании, сообщил журналистам начальник отдела выдачи ордеров технической инспекции Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Виталий Ершов.

По его словам, это ордера на установку временных ограждений, размещение временных объектов, ордера с целью строительных и земляных работ, с целью ремонта фасада и благоустройства, передает Агентство "Москва".

Ершов напомнил, что в 2014 году ОАТИ выдала более 18 тысяч ордеров, из которых 15,7 тысяч ордеров получили частные компании.

Ранее M24.ru сообщало, что объединение административно-технических инспекций разработало порядок мониторинга объектов благоустройства. Инспекторы могут патрулировать городскую территорию и следить за стройкой и дорожными работами, парковкой на газонах и во дворах, незаконной рекламой и так далее.

Объекты можно контролировать на месте, фотографируя "непорядок" в благоустройстве, а также дистанционно - с помощью камер видеонаблюдения. На оформление "письма счастья" нарушителю инспекторами будет отведено три дня. До конца года патрули начнут ходить по улицам с планшетами.

В ОАТИ M24.ru пояснили, что сейчас в штате ведомства 80 инспекторов для мониторинга. Согласно регламенту, патрули должны инспектировать городские территории, вооружившись средствами фотовидеофиксации, в том числе планшетными компьютерами. Они могут беспрепятственно посещать закрытые объекты благоустройства, предъявив удостоверение.

Если инспектор выявит нарушение, он должен сфотографировать его, оформить "письмо счастья" и в течение трех дней отправить нарушителю. Если патруль заметил некачественные работы по благоустройству, которые еще идут, он должен провести осмотр в присутствии подрядной организации либо свидетелей.

Специалисты ОАТИ могут взять на пробу образцы материалов - например, дорожного покрытия. "В случаях, когда визуально оценить соблюдение правил и технологий производства работ в области благоустройства не представляется возможным, осуществляется инструментальный контроль и лабораторные испытания проб", - говорится в документе о порядке проведения мониторинга. Пробы берутся в двух экземплярах. Один направляется в лабораторию, другой остается у представителей подрядной организации, ведущей работы.