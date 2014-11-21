Строительство Северо-Восточной хорды будет завершено в 2017 году

Фото: M24.RU/ Михаил Сипко

Властями столицы объявлен конкурс на право строительства участка Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 декабря. Подрядчика и окончательную стоимость работ определят 16 декабря.

Предполагается, что трасса займет порядка 2,7 тысяч метров и пройдет эстакадами над улицами Щербаковская и Ткацкая. На пересечении северо-восточной хорды и Щелковского шоссе будет построена 3-уровневая транспортная развязка.

Также появится двухполосный эстакадный съезд налево из области по направлению шоссе Энтузиастов и однополосный съезд направо из области на внешнюю сторону хорды.

Подрядчик также должен построить надземный пешеходный переход и удлинить два подземных.

На участке появятся новые светофоры и шумозащитные экраны. А саму территорию благоустроят и озеленят. Работы планируется завершить не позднее чем через три года.

Дороги Москвы: Северо-Западная хорда

Напомним, в 2016 году должно завершиться строительство Северо-Западной хорды. Она объединит в себе Можайское, Волоколамское, Ленинградское и Ярославское шоссе. На трассе будут 5 тоннелей, 5 эстакад и 2 крупных моста.