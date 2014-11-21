На месте временной часовни в Гольянове построят храм

Фото: ermogen.net

Утвержден индивидуальный проект строительства православного храма в Гольянове, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Храм в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси построят на месте временной часовни. Он займет 0,6 гектара земли на улице Уральская.

Помимо храмового комплекса на участке появятся пешеходная зона, дорожки, подъезд и парковка. Территорию оградят и озеленят.

Комплекс рассчитан на 500 прихожан. Пристроенная колокольня будет иметь три яруса.



О священномученике Ермогене, Патриархе Московском и всея Руси Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, почитается как великий заступник и молитвенник за землю Русскую, как неустанный борец с польской интервенцией в Смутное время. Именно он был одним из главных идейных вдохновителей создания народного ополчения. Благодаря его воззваниям и молитвам русский народ во главе с Мининым и Пожарским очистил страну от иноземных захватчиков и поставил на престол русского царя.

Сам храм представляет собой 1-этажное здание из монолитно-кирпичных конструкций с антресолью крестовой формы. При входе расположится церковная лавка. С восточной части молельного зала появится пристроенный алтарь, предназначенный только для священнослужителей. Хоры будут расположены на западной стороне здания на антресольном этаже.

В трехэтажном доме причта, который также расположится на территории храмового комплекса, запроектированы мастерские, рекреационный зал, трапезная, медицинский кабинет, библиотека, игровая и классные комнаты.

Там планируется проводить трудовое и творческое воспитание в мастерских и досуговых помещениях, а также обучение детей по программе воскресной школы. Ее смогут посещать 78 воспитанников.

Площадь здания храма составит 490 квадратных метров, площадь дома причта - 1152 квадратных метров.

Напомним, строительство храма в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси включено в программу "200 храмов". С учетом присоединенных территорий в городе планируется возвести 380 церквей, а программу хотят переименовать в "Москву златоглавую".

В столице уже сдали в эксплуатацию 4 храма. 24 объекта находятся в строительстве и еще 18 - в стадии подготовки к строительству. Кроме того, были возведены 74 временные часовни.