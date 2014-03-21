Московские стройки освобождают от незаконных арендаторов

Департамент городского имущества провел рейд по московским стройкам

Сотрудники департамента городского имущества провели рейды по освобождению строек от незаконных арендаторов, сообщает телеканал "Москва 24".

На многих объектах все сроки аренды давно истекли. Однако это не мешает предприимчивым дельцам предоставлять услуги гастарбайтеров.

Инвентаризация объектов проходила при поддержке полицейских и сотрудников охранного агентства, поскольку юристов департамента не всегда не пропускали на территорию объектов.

Так, например, земельный участок и здание, принадлежащие городу, в 4-й Лихачевском переулке по документам - свободны. Компания, которая ранее арендовала это место, обанкротилось еще в 2009 году. Однако в кабинетах офиса продолжают работать люди.

После проверки комиссии земля и все помещения полностью перешли под контроль Москвы. На всех дверях поменяли замки, а по периметру выставили патрули.