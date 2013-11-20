Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 12:10

События

Проекты: Конкурс на оформление входа гостиницы "Украина"

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный конкурс на решение входной группы гостиницы "Украина" был объявлен 15 февраля 2013 года. Основной целью конкурса стал поиск оптимального художественного, дизайнерского и архитектурного решения. Победителей планируется объявить в феврале 2014 года.

Гостиница "Украина" - одна из семи сталинских высоток, силуэт которых является узнаваемым символом Москвы во всем мире. Построенное в 50-х годах прошлого века здание гостиницы является архитектурной доминантой и обозначает собой начало Кутузовского проспекта - одной из важнейших артерий города.

Сюжет: Инфосправки
проекты культурное наследие гостиница Украина

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика