Проекты: Конкурс на оформление входа гостиницы "Украина"

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный конкурс на решение входной группы гостиницы "Украина" был объявлен 15 февраля 2013 года. Основной целью конкурса стал поиск оптимального художественного, дизайнерского и архитектурного решения. Победителей планируется объявить в феврале 2014 года.

Гостиница "Украина" - одна из семи сталинских высоток, силуэт которых является узнаваемым символом Москвы во всем мире. Построенное в 50-х годах прошлого века здание гостиницы является архитектурной доминантой и обозначает собой начало Кутузовского проспекта - одной из важнейших артерий города.