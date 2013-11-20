Проекты: Строительство парка "Зарядье"

Фото: Департамент культуры города Москвы

Конкурс "Зарядье" - проект создания парка на месте одного из самых больших и дорогих пустырей в самом сердце Москвы. Решение о застройке было принято еще в 2012 году. В состав жюри конкурса вошли исполнительный директор Притцкеровской премии Марта Торн и профессор Гарварда, "кудесник" ландшафтного дизайна Кен Смит, победителем стало архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro



Второе место заняла российская команда ТПО "Резерв", возглавляемая архитектором Владимиром Плоткиным. Среди знаковых реализованных проектов этого бюро - такие здания, как высотный комплекс "Аэробус" в районе станции метро "Аэропорт", бизнес-центр "Сити" на Земляном Валу, офисный комплекс "Аэрофлота" на Международном шоссе и много других.

Главная идея проекта от ТПО "Резерв" заключается в создании нескольких уровней тематических террас для разного времяпровождения. На верхнем уровне они предлагали сделать смотровую площадку с видом на Москву-реку. На втором - историческую, а все новые объекты расположить на третьем уровне и объединить пешеходным кольцом. Пространство четвертого уровня планировалось для масштабных событий.

Третье место досталось голландскому архитектурному бюро MVRDV. Эта Мастерская была основана в 1991 году и названа по первым буквам фамилий основателей бюро - Вини Маса, Якоба ван Рейса и Натали де Врис. В числе реализованных проектов компании - "Сельский дом" в Нидерландах, офис для DNB Bank в Норвегии, Китайский музей комиксов и мультипликации и много других.

В "Зарядье" голландцы предлагали построить информационный центр "Ворота Москвы" с двумя смотровыми площадками и пешеходными мостами. А также особое внимание уделить подземной парковке и ландшафтному дизайну. По их замыслу, парк должны были украсить пруды с водными растениями и фонт для обеспечения прохлады в летнее время года.

Команда-победитель Diller Scofidio предлагает разделить парк на четыре ландшафтные зоны: тундра, степь, лес и болота, а также создать разный микроклимат с помощью регулирования температуры, имитации естественного света и генерации ветровых потоков.

Техническое задание будет сделано на основе проекта-победителя, но другие команды смогут его дополнить.

Строительные работы парка "Зарядье" планируют начать в конце 2014 года, а закончить в течение двух-трех лет.