Власти намерены переименовать Проектируемые проезды столицы

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы предварительно одобрили предложенные горожанами названия 47 Проектируемых проездов. Об этом говорится в письме руководителя комитета общественных связей Александра Чистякова экспертному центру Probok.net, инициатору переименования, пишут «Известия».

Если комиссия по переименованиям примет эти предложения, то уже в этом году в столице может появиться Кладбищенский проезд, Пойменная набережная, Некрасовское шоссе и даже Булонская улица.

Как пояснил руководитель центра Probok.net Александр Шумский, имена для проектируемых проездов предлагали интернет-пользователи в блоге центра. Теперь эти названия будут переданы в префектуры для проведения слушаний и согласования с жителями.

По его словам, часть проездов, которые являются продолжениями уже существующих улиц, получат и соответствующее название: к примеру, проезд номер 5396 от Братеевского моста до МКАД получит название Люблинского, номер 5302 - Братеевского, а номер 2236 - Дубнинского.

Но есть и совершенно новые названия. К примеру, проезд номер 3610 в Печатниках хотят назвать Булонской улицей, поскольку что он расположен «рядом с автозаводом компании Renault, главная штаб-квартира которого находится в Булони - пригороде Парижа».

Проезд номер 727 вблизи Химкинского и Машкинского кладбищ предлагают назвать Кладбищенским, а проезду номер 4062 в Нагатинской пойме предлагается дать имя Пойменной набережной.

Отметим, из всех 47 названий лишь одно - мемориальное. Проезд номер 5509 на Ходынском поле хотят назвать улицей Авиаконструктора Сикорского, по аналогии с другими местными улицами, которые носят имена авиаконструкторов.

Источник, близкий к городской комиссии по наименованию, заявил, что предложения блогеров в основном поддержаны, но требуют соответствующего ходатайства от префектур. Если это произойдет вовремя, новые названия на карте города появятся уже до конца этого года.