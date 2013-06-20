Почти 500 самовольно построенных объектов снесут в ЦАО

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном округе Москвы планируется снести 428 самовольно построенных объектов. Их общая площадь составляет 70 тысяч квадратных метров.

"Используя все законные методы, невзирая на сопротивление заинтересованных лиц и неповоротливость чиновников отдельных ведомств, мы продолжим искоренять самовольные постройки в центре столицы", - заявил на коллегии префектуры ЦАО глава округа Виктор Фуер.

92 находятся в Басманном районе, 82 – в Красносельском, 75 – в Пресненском, 63 - в Таганском, 59 в Тверском, 30 в Хамовниках, 28 – в Замосковоречье, 25 – в Мещанском, 23 – в районе Арбат, 11 в Якиманке и 5 в Китай-городе.

Как сообщил начальник пресс-службы префекта ЦАО Павел Большунов, дела по 78 объектам находятся в суде, а по еще 73 готовятся для передачи в судебные органы.