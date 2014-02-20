Шуховскую башню могут перевезти

"Вечер с Алексеем Вершининым": Шуховская башня может переехать

Знаменитая Шуховская башня на Шаболовке может быть перевезена, а не демонтирована. С таким предложением выступило министерство культуры. Среди вариантов переноса - ВВЦ, парк Горького и Калужская площадь.

Сейчас работа инженера Владимира Шухова находится в аварийном состоянии.

В Минсвязи, которому принадлежит башня, утверждают, что могут демонтировать конструкцию, но собирать ее уже не будут, так как это не входит в их компетенцию.

Шуховская башня использовалась для радиотрансляций с 1922 года, а с 1939-го начала телевещание. После возведения Останкинской башни Шуховская вещать прекратила. С момента постройки башню ни разу не ремонтировали. Она входит в список объектов культурного наследия страны.