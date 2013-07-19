Коллекторы в Москве будут располагать ближе к поверхности земли

Подземные коммуникации проложат ближе к поверхности земли

Из-за масштабного строительства метро столичные энергетики пересмотрели планы по прокладке кабелей и труб под землей, которые снабжают москвичей электричеством, теплом, водой, телефонной и интернет-связью. Если раньше коллекторы прокладывали на большой глубине, то теперь их решено провести почти под ногами москвичей.

Так близко к поверхности коллекторы прокладывают редко. Например, Ваганьковский уйдет под землю всего на 3 метра. По проекту его хотели заложить глубже, но на пути коллектора решили строить новую ветку метро.

"Сложность заключается в том, что два туннеля – метро и Москоллектора – пересекаются. Для того, чтобы они в пространстве были разведены и потребовалось поднять их с одной глубины", - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский.

Электрические провода в этом коллекторе проложат через 2 года, когда закончатся строительные работы. Провода будут питать энергией Хорошевский и Беговой районы. Сам коллектор будет похож на военный бункер.

Добавим, что сейчас в столице строятся 18 таких объектов. Все они обеспечены системой контроля доступа и охранно-пожарной сигнализацией. Протяженность коллекторов в Москве в 2 раза больше, чем длина всех веток метро.