Рядом с метро "Тимирязевская" появится wellness-центр

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На последнем в этом году заседании Архитектурного совета Москвы были рассмотрены три проекта: торгово-развлекательный центр с wellness-центром на Дмитровском шоссе, гостиничный комплекс в Курсовом переулке и проект гостиницы на Олимпийском проспекте.

Архсовет в целом согласовал проект строительства торгово-развлекательного центра с wellness-центром недалеко от метро "Тимирязевская" по адресу Дмитровское шоссе, владение 2.

Перед подготовкой проекта здания, был проведен социологический опрос жителей района. Сами горожане пожаловались на нехватку общественных пространств, спортивных центров, объектов культуры и отдыха. В целом, этим и обусловлено желание построить на этом месте именно wellness-центр.

Большое внимание разработчики уделили развитию общественных пространств и благоустройство прилегающей территории. Во дворе будет обустроена детская площадка, фонтан и малые архитектурные формы.

"В здании будет два сквозных прохода к Дмитровскому шоссе и стеклянный павильон-ресторан перед площадью с фонтаном. Мы хотели создать здание, которое улучшит качество жизни в этом районе", - сказала архитектор проекта Магда Чихон.

По словам председателя совета, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в целом проект предлагается поддержать, но с условием, что авторы более детально проработают внутренний функционал и снизят высоту потолков помещений.

Проект гостиничного комплекса в центре Москвы по адресу Курсовой переулок, владение 10/1 был. Проект уже побывал на рабочем рассмотрении у главного архитектора, но был отправлен на доработку по причине некоторых несоответствий ГПЗУ, которые и сейчас не удалось устранить до конца.

Авторы проекта представили здание как дом с 14 апартаментами для временного проживания. На первом этаже должна расположиться все социальная инфраструктуры – кафе, рестораны, фитнес-зал.

Все члены совета единогласно высказались за доработку проекта и повторное рассмотрение.

Третьим пунктом заседания архсовета стал проект строительства гостиничного комплекса по адресу Олимпийский проспект, владение 10.

Трехзвездочная гостиница рассчитана на 150 мест. После первого рабочего рассмотрения проекта главным архитектором Москвы проектировщики понизили этажность здания. Однако архсовет повторно отправил концепцию на доработка, так как она во многом не соответствует ГЗК.

По словам Сергея Кузнецова, будет проведено отдельное совещание с префектурой ЦАО по поводу строительства данного здания. Кроме того, он не исключил возможности того, что проект повторно будет представлен на рассмотрение мэра Москвы.

"После этого будем принимать решение", - добавил Сергей Кузнецов.