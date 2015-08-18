В этом году в ТИНАО построят в два раза больше детских садов - Жидкин

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В два раза больше детских садов появится в Троицком и Новомосковском округах в этом году по сравнению с прошлым. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"В этом году мы введем в эксплуатацию в два раза больше детских садов, чем в 2014-м", - заявил Жидкин. По его словам, в ближайшее время в ТиНАО откроют два детсада в поселении Сосенское: на 290 мест в микрорайоне "Бунинский" и на 185 мест в микрорайоне "Бутовские аллеи".

"С учетом двух садиков, которые будут сданы в ТиНАО к 1 сентября, количество мест в детских дошкольных учреждениях за восемь месяцев этого года увеличится на 1300", - отметил Владимир Жидкин.

Ранее глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявлял, что до конца года в столице планируют построить 35 детских садов. При этом 22 из них строятся в рамках Адресной инвестиционной программы города, а 13 – за счет инвесторов.

Всего для маленьких москвичей должны появиться 6 825 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях: 4250 мест в садах, возводимых за счет бюджета города, и 2575 мест – в детских садах, строящихся инвесторами.

В ТиНАО по итогам года построят 18 детских садов: 12 на 2880 мест - на деньги инвесторов и 6 на 995 мест - на средства городского бюджета.