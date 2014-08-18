Про строительство: Андрей Бочкарев - о подготовке ко Дню города

Андрей Бочкарев. Фото: icmos.ru

18 августа в 14.00 состоится пресс-конференция руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева. Он расскажет, какие новые объекты появятся в столице ко Дню города. Онлайн-трансляцию встречи Бочкарева с журналистами проведет M24.ru.

На пресс-конференции "О вводе объектов городского заказа ко Дню города" Бочкарев расскажет, как обновится Москва в преддверии своего дня рождения. Можно будет узнать, какие строения возведут к празднику.

Напомним, что День города будет отмечаться в столице в течение двух дней - 6 и 7 сентября. В эти дни на Тверской площади пройдут праздничные концерты, в том числе музыкальный марафон от программы "Живой звук" телеканала "Москва 24" и международный музыкальный фестиваль "Большие города".

На День города запустят 12 высотных фейерверков во всех округах столицы, а также 16 фейерверков в московских парках. Они прогремят в 22.30 и будут длиться по 8 минут.

Кроме того, 6 сентября из 7-9 точек города каждый час будут стартовать экскурсии, а на ВДНХ пройдет "Детский День города".

Когда: 18 августа в 14.00

18 августа в 14.00 Кто: руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев О чем: о строительстве в столице новых объектов ко Дню города

о строительстве в столице новых объектов ко Дню города Кому смотреть: всем, кому не безразлична судьба Москвы





Начало трансляции в 14.00. Запись будет выложена на сайте в ближайшие дни.