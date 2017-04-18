Парк на территории бывшей промзоны ЗИЛ создадут осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уже в мае начнется создание парка "ЗИЛ", а завершить работы планируется осенью, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Новая зеленая зона площадью 10 гектаров расположится в северной части территории бывшего завода между улицами Лисицкого и Архитектора Леонидова.

На месте бывших цехов и открытых складов высадят более 700 деревьев и две тысячи кустарников. Здесь появятся цветники, лавочки, пешеходные и велодорожки, а также кафе, рестораны, пункты проката велосипедов, роликов и другого инвентаря.

В основу концепции парка, разработанной нью-йоркским архитектурным бюро, заложена идея паблик-арта – искусства в городском пространстве.

Центральным элементом станет 1,5-километровая терраса, полностью увитая зеленью. По форме она будет напоминать конвейерную цепь. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, таким образом архитекторы хотели напомнить, что когда-то на этой территории был завод имени Лихачева.

Также в новом парке разместится пруд, напоминающий маленькую извилистую речку. Появится на благоустроенной территории баскетбольная площадка, теннисные корты, а также игровая площадка площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Парк будет прилегать к жилым домам, строящимся на территории ЗИЛа. Ожидается, что в выходные новую зону отдыха будут посещать около 15 тысяч человек в день, а в будни – более пяти тысяч.