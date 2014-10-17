Парк "Зарядье" займет более 15 гектаров

Сергей Собянин осмотрел место строительства парка "Зарядье"

Столичные власти "отдали" более 15 гектаров под строительство парка "Зарядье". Соответствующий градостроительный план земельных участков одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы на заседании 16 октября, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельные участки под обустройство парка выделены по адресам: улица Москворецкая, Москворецкая набережная, улица Варварка, владение 6 и владение 14, строение 1 и 2. При этом на Москворецкой улице и Москворецкой набережной обустроят улично-дорожную сеть. Строительство указанных дорог включено в Адресную инвестиционную программу Москвы на 2014-2016 годы.

По адресу улица Варварка, владение 14, строение 1 и 2 планируется построить гостиницу общей площадью 45 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая пешеходная зона и парк в Зарядье откроются ко Дню города 2017 года. "Закончен и подведены итоги конкурса на проектирование и строительство парка "Зарядье". Как вы видите, активно ведутся работы по разборке бывшего бетонного основания гостиницы "Россия" и других объектов, которые здесь находились. Будем надеяться, в 2015 году на территории самого парка "Зарядье" будут вестись уже активные работы по строительству парка", - отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин рассказал о планах создания парка и пешеходной зоны в Зарядье

Напомним, что в апреле 2014 года столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Победителем стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro, а победителем конкурса на проектирование и строительство парка "Зарядье" стала компания "Мосинжпроект".

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

На территории парка появится смотровая площадка с выходом к Москве-реке, медиа-павильон "Заповедное посольство", "ледяная пещера", выставочный комплекс, кафе и рестораны, магазин сувениров, а также подземный паркинг.

В июне стало известно, что столичные власти построят на территории парка "Зарядье" филармонию с открытой летней террасой. Слушать музыку здесь смогут полторы тысячи москвичей и гостей города. Максимальная площадь сооружения составит 20 тысяч квадратных метров.

Зимой на территории парка будет работать главная снежная горка столицы. "Зарядье" смогут посещать 12 миллионов человек в год. Сейчас здесь ведутся работы по демонтажу конструкций гостиницы "Россия". Строительство планируется начать в 2015 году.

Что касается пешеходной зоны, то она будет создана на Москворецкой набережной и Москворецком мосту за счет уменьшения числа полос для движения. Таким образом, Москворецкий мост соединит парк "Зарядье" с уже существующей пешеходной зоной "Замоск​воречье".