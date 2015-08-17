Парк развлечений Universal на юге Москвы начнут строить в 2017 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Строительство парка развлечений Universal могут начать в 2017 году. Об этом в интервью Агентству "Москва" сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"Инвестор активно работает и, по плану, если они в этом году закончат концепцию этого парка, и в следующем году приступят к проектированию, то на стройку они выйдут, я думаю, что в 2017 году. Там может быть построен 1 миллион квадратных метров. Это огромная территория, это проект еще лет на пять", - сказал Тимофеев.

Напомним, Градостроительно-земельная комиссия столицы согласовала проект парка еще в декабре 2012 года. Комплекс расположится на юге города по адресу: Варшавское шоссе, владение 170.

Помимо аттракционов там планируют построить трех и четырехзвездочные гостиницы, деловой центр, магазины и зимний сад. Также в парке появятся аквапарк, выставочные и конференц-залы, кинотеатр, фитнес-центр и музыкальный театр. Проектом также предусмотрена организация 10 тысяч машино-мест.

Кроме того, в рамках реализации проекта планируется расконсервация второго выхода из станции метро "Аннино" и соединение его с проектируемым комплексом.

В дальнейшем Universal Studio может быть соединен подземным переходом и с новой станцией метро "Лесопарковая" Бутовской линии.