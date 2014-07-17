С кем поделиться деньгами: московские проекты для меценатов

Фото с сайта http://boomstarter.ru/youngmoscow

Сделать сайт о стрит-арте, снять собственный фильм или помогать одиноким бабушкам. Осуществить эти идеи помогают департамент культуры и краудфандинговоая платформа Boomstarter, которые проводят конкурс проектов некоммерческих организаций "Молодая Москва". Половину сумм на реализацию своих идей авторы проектов попытаются получить от посетителей сайта. Если им это удастся, остальную часть затрат им оплатит департамент культуры. M24 отобрал самые интересные проекты.

Проголосовать за ту или иную идею и стать ее спонсором можно на сайте конкурса с 14 июля по 23 августа.

В общей сложности на конкурс выделено более 23 млн рублей. Проекты участвуют в нем в разных номинациях: "Образ жизни", "Инновации и творчество", "Свой бизнес", "Неравнодушное отношение", "Культурное наследие". На каждую номинацию из бюджета выделят по 4 625 260 руб.

По условиям конкурса участники должны определить, какая сумма им нужна для воплощения своей идеи, и попытаться получить половину средств от посетителей сайта. Для этого авторы предлагают всем желающим различные вознаграждения, которые стоят примерно от 30 до 300 000 рублей.

Если проект наберет половину заявленной суммы, оставшиеся затраты возместит департамент культуры.

Счастливцев, которые получат недостающие средства, жюри определит на втором этапе. Во второй тур могут пройти и те проекты, которые не набрали половину необходимой суммы, но вошли в десятку лучших в своей номинации. Им департамент культуры тоже поможет с финансированием – исходя из тех средств, которые выделены на каждую категорию проектов, рассказали M24 в Агентстве общественных проектов.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Москвы, существующие не менее года и не получавшие за это время субсидии из бюджета.

Экспертную комиссию, которая выберет победителей, возглавит директор MTV Яна Чурикова. Также в комиссию войдут Алиса Гребенщикова, полуфиналист программы "Голос" Антон Беляев, телеведущий Антон Зорькин, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, и.о. председателя Московского молодежного совета при мэре Москвы Владимир Владимиров и другие.

Трейлер к фильму "Маршрут 77"

Продюсер Екатерина Богучарская задумала снять фильм "Маршрут 77".

"Главная героиня, потеряв два года назад своего мужа, получает счастливый билет (в буквальном смысле) и шанс изменить прошлое, - рассказывает она. - Мистический троллейбус переносит ее в тот самый момент, когда произошла трагедия. У Рады есть всего четыре попытки, чтобы спасти мужа, ровно столько, сколько участников трагедии.

Автору проекта нужно получить от спонсоров 777 777 рублей. На эти деньги будет снят трейлер к фильму. Он будет показан крупной кинокомпании, от которой продюсер надеется получить финансирование на всю картину. Режиссером фильма станет Марк Горобец.

Те, кто пожертвует на идею 77 pублей, увидят свою фамилию с благодарностью в режиссерской версии трейлера. Спонсорам, выделившим 22 222 рублей и более, подарят сертификат на посещение театра им. Е. Вахтангова - пять пригласительных билетов на два лица. Те же, кто внесет 77 777 рублей, станут сопродюсерами трейлера и получат любое из предыдущих вознаграждений на выбор.

"Внуки для одиноких стариков"

Другой проект, которому можно помочь деньгами, "Внуки для одиноких стариков". Фонд "Старость в радость" собирает деньги на помощь инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых.

Каждые выходные волонтеры навещают бабушек и дедушек в подшефных домах престарелых, устраивают самодеятельные концерты, привозят сладости, общаются.

"Стараемся их развлечь, поднять им настроение, ставим сценки, играем в игры, которые помогают им двигаться", - рассказала автор проекта Алла Романовская.

На сладкие гостинцы для бабушек и дедушек каждый месяц уходит 70 тысяч рублей. Подгузники для взрослых и средства по уходу за лежачими больными в фонд приносят добровольцы, но этого не хватает и приходиться докупать более чем на 100 тысяч ежемесячно.

С одинокими стариками переписываются "дистанционные внуки".

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Каждый год волонтеры организуют летние трудовые лагеря: ремонтируют палаты и обустраивают территории домов-интернатов, и возят бабушек и дедушек на экскурсии. На лагерь и стройматериалы уходит около 200 тысяч рублей.

Те, кто пожертвует на этот проект 300 рублей, получит в подарок фирменный магнит на холодильник с главной фотографией фонда "Старость в радость". Спонсоры, подарившие проекту 2000 рублей, получат футболку с надписью "I help babushkas". А за 50 тысяч рублей имя спонсора будет присвоено одному из летних волонтерских лагерей.

Пространство Social innovations

Члены и выпускники международной организации AIESEC задумали создать площадку для молодых предпринимателей Москвы, чтобы предоставить им практические знания о том, как начать свое дело и довести его до конца.

800 студентов 3-6 курсов высших и средних профессиональных учебных заведений примут участие в интерактивных занятиях и мастер-класса.

Площадка откроется на V Ежегодном форуме молодых лидеров YouLead в рамках секции "Мой бизнес". В проекте примут участие 150 участников из разных регионов России.

Автор идеи Ксения Стрельникова надеется получить от спонсоров 214 200 рублей.

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Все лекции проведут иностранные волонтеры и эксперты на безвозмездной основе. Деньги нужны для того, чтобы привезти их в Москву.

Спонсоры, подарившие автору идеи 2000 рублей, поучаствуют в неформальной экскурсии на английском языке по центру Москвы вместе с иностранными участниками проекта. Те же, кто выделит на проект 300 000 pублей, увидят баннер своей организации на каждом воркшопе в университетах и колледжах, а также интервью на сайте aiesec.ru.

Фестиваль "Мисс студенчество Москвы"

В конкурсе также участвует Ежегодный Московский XIII фестиваль "Московская студентка" ("Мисс студенчество").



На этот проект организаторы планируют собрать 1 млн рублей. В фестивале участвуют 5 000 студентов московских вузов.

Во время подготовки конкурсантки посещают известные театры и музеи Москвы. Одна из экскурсий – в Госдуму, где они обсуждают с депутатами несовершенства в системе образования или политическую ситуацию в стране.

Финальный концерт фестиваля проходит в ГЦКЗ "Россия" 24 января в преддверии Дня Студента. 45 финалисток готовят танцевальный и спортивный номера. Девушкам в этом помогают вузовские команды КВН. Один из номеров фестиваля - выход финалисток в вечерних платьях.

В концерте вместе с конкурсантками участвуют звезды российской эстрады. На фестиваль приглашаются известные политики, артисты, спортсмены и т.д.

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Для спонсоров фестиваля предлагаются бонусы стоимостью от 300 рублей до 500 тысяч рублей. За 1700 рублей можно прийти на одну из репетиций конкурсанток или сходить с ними в театр, музей и т.д.

А за 500 тысяч спонсор становится партнером проекта и членом жюри, участвует в пресс – конференции перед мероприятием на фоне логотипа его компании и т.д.

Портал об уличном искусстве и паблик-арте Most Wanted

Автор проекта Слава Птрк, уличный художник из Екатеринбурга, один из кураторов ежегодного фестиваля "Стенограффия". Создать портал он планирует вместе с компанией Новатек-Арт, проводившей в Москве такие фестивали уличного искусства, как Лучший Город Земли (ЛГЗ) и MOST.

Портал будет рассказывать о граффити и стрит-арте. На реализацию идеи художнику нужно 650 000 рублей.

Тот, кто пожертвует на портал 300 рублей, получит печатный постер из ограниченной серии с работой известного российского уличного художника. А тому, кто переведет 50 тысяч рублей, подарят авторскую работу на холсте от одного из известных уличных художников России с подписью автора, а на портале на полгода разместят баннер.

Женя Меженина