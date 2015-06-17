Северную трибуну стадиона ЦСКА достроят к сентябрю

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Северную трибуну стадиона ЦСКА планируют достроить до конца лета, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

По словам председателя ведомства Олега Антосенко, критических нарушений при строительстве стадиона нет. Он отметил, что все недочеты устраняются в установленные сроки.

Ранее M24.ru сообщало, что ЦСКА начал вести онлайн-трансляцию со строительной площадки футбольного стадиона. Понаблюдать за ходом строительства можно здесь.

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, новая арена ЦСКА будет рассчитана на 30 тысяч зрителей. В состав комплекса, площадь которого составляет 172 тысячи квадратных метров, войдет детско-юношеская спортивная школа, музей ЦСКА, гостиница, рестораны, кафе, магазин сувениров, медицинский центр и парковка на 1,4 тысячи машино-мест.

Стадион строится на 3-й Песчаной улице в Северном административном округе Москвы. Его строительство началось в 2007 году. В настоящее время "красно-синие" проводят свои домашние матчи на "Арене Химки".

В данный момент уже завершены работы на Южной, Западной и Восточной трибунах. Сейчас на территории арены также строят офисную башню, гостиницу и паркинг.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что сроки ввода в строй стадиона ЦСКА перенесут из-за сложной экономической ситуации.