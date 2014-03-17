10 подземных переходов в Москве оборудуют лифтами

Фото: ИТАР-ТАСС

Десять подземных переходов в Москве ждет капитальный ремонт. Конкурс на разработку новых проектов для них объявило ГБУ "Гормост".

В список переходов, которые будут отремонтированы, попали: Пушкинский (На Тверской, 16), Измайловский парк (Измайловский шоссе, 69Б), Краснохолмский (Гончарный проезд, 6), МСХ (проспект Академика Сахарова, 12), Неопалимовский (Смоленский бульвар, 10), Олимпийский (Олимпийский проспект, 16), Уланский (проспект Академика Сахарова, 6), Электродный (шоссе Энтузиастов, 44А), Москворецкая набережная (Варварка, 6), Фрунзенский (Комсомольский проспект, 28).

В ходе работ планируется оборудовать переходы для нужд маломобильных граждан. В частности, предлагается построить в них пандусы и лифты. На лестницах также нанесут контрастную окраску и уложат рельефные (тактильные) полосы.

Подвести итоги конкурса планируют уже в апреле.