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Проекты

17 февраля, 12:17

На набережной в Нагатинском затоне может появиться причал

проекты тпу Нагатинский Затон Мосинжпроект Григорий Феофанов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На набережной в районе Нагатинский затон на юге Москвы может появиться причал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инженера дирекции по строительству ТПУ АО "Мосинжпроект" Ольгу Хрисанову.

По словам Хрисановой, у музея-заповедника "Коломенское", с которым у "Мосинжпроекта" существует договоренность об оформлении входной группы, есть набережная, где будет проходить граница транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Эта территория не благоустроена. "Мосинжпроект" будет строить продолжение набережной Нагатинского затона. Сейчас прорабатывается возможность размещения там причала", – сказала Ольга Хрисанова.

Руководитель дирекции по строительству ТПУ компании "Мосинжпроект" Григорий Феофанов сообщил агентству, что в рамках проектирования ТПУ "Нагатинский затон" будут реорганизованы парковые пространства. "Это сложный, но очень интересный проект. Наша задача уже выходит за рамки ТПУ, она намного шире", – сказал Феофанов.

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Отметим, что проект ТПУ "Нагатинский затон" пока не утвержден. Всего "Мосинжпроект" проектирует 37 транспортно-пересадочных узлов. По семи из них уже прошли общественные слушания, проекты остальных еще не прошли эту процедуру.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2015 года все проекты транспортно-пересадочных узлов будут рассмотрены на публичных слушаниях.

Развитие ТПУ до 2020 года

К 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.

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