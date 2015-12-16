Турецкие инвесторы отказались уходить из Москвы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Турецкие инвесторы не покинули Москву, несмотря на кризис в отношениях между Россией и Турцией. Об этом рассказал глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, все объекты, которые строятся на деньги турецких инвесторов, находятся в стадии возведения. Никаких решений об отзыве разрешений на строительство не принималось.

"Турецкие инвестиции в городе остались. Они не уменьшаются, в том числе проекты, которые начаты. Единственный вопрос поднимался по поводу турецкой рабочей силы, но их нужно замещать российскими работниками", – заключил Тимофеев.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные власти откажутся от сотрудничества с турецким подрядчиком при реконструкции стадиона "Лужники". Об этом рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Мы постараемся выполнить оставшиеся работы без участия турецких компаний", – заявил Бочкарев.

Отношения России и Турции испортились после инцидента со сбитым в Сирии самолетом Су-24. Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, государство озабочено нарастанием террористической угрозы, и с 1 января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией. Он добавил, что через эту страну налажен трафик боевиков.

Дмитрий Медведев сообщал, что Россия введет ограничительные меры против Турции. Санкции коснутся экономических, торговых, финансовых, туристических и других сфер сотрудничества.