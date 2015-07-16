Территория нового кампуса МГУ должна быть открыта для горожан - Кузнецов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Территория нового кампуса МГУ на Воробьевых горах и все объекты публичного пользования - такие как библиотека и спортивные сооружения, должны быть открыты для всех желающих, заявил главных архитектор Москвы Сергей Кузнецов на публичных слушаниях по проекту планировки территории МГУ.

"Работая с коллегами из МГУ, мы получили принципиальное понимание, что территория не должна быть огорожена, территория должна быть проницаема. Не только территория, но и все объекты публичного пользования - библиотека, спортивные объекты - должны быть в открытом доступе для желающих.

Хотя они находятся на территории МГУ, а университет имеет право пользоваться ей единолично, - тем не менее, есть понимание, что здесь должна появиться доступная и безбарьерная среда", - передает слова Кузнецова Агентство "Москва".

Он также рассказал, что максимальная высота зданий, которые построят на территории вуза, составит 14 этажей, а основная часть домов будет средней этажности.

В свою очередь, проректор МГУ Андрей Федянин отметил, что площадь научного кампуса на Воробьевых горах должна быть увеличена в два раза, что может обеспечить развитие Московского университета примерно на ближайшие 50 лет.

"После строительства новой части кампуса общая площадь научных и образовательных площадей достигает примерно 500 тысяч квадратных метров - это, по сути дела, удвоение площади кампуса старой территории на Воробьевых горах", - сказал он.

Напомним, в настоящий момент центральную часть перспективной территории МГУ составляют неблагоустроенные земельные участки, в основном занятые гаражами, складами, времянками и другими подобными объектами.

В рамках проекта комплексного благоустройства все эти строения предлагается снести, провести экологическую реабилитацию территории и восстановить почвенный слой. На освободившемся месте предлагается построить кампус университета, научные корпуса, политехнический музей, школу для одаренных детей, общежития и другие объекты.

Также в проект включено строительство жилых домов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров и объектов социальной инфраструктуры.