Дворец тенниса откроют на севере столицы

На севере столицы планируется построить Дворец тенниса. Сроки его возведения были определены на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Дворец тенниса войдет в состав Национального теннисного центра имени Хулио Самаранча и будет построен до конца 2018 года. Он расположится в районе Северного речного вокзала, на Ленинградском шоссе.

Напомним, в прошлом году инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости обнаружила на юго-востоке столицы нелегальные платные теннисные корты, размещенные с нарушением земельного законодательства.

Корты находились на территории крытого спортивного комплекса на пересечении улицы Авиаконструктора Миля с Жулебинским бульваром и занимали площадь около 0,4 гектара.

По данным инспекции, решение о предоставлении участка под строительство кортов не принималось, и никакие земельно-правовые отношения не оформлялись. Нарушитель отделался штрафом.

Стоит отметить, что в жилых кварталах ТиНАО планируется возводить теннисные корты.