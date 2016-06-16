Московские архитекторы планируют создать собственную градозащитную организацию

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Московский союз архитекторов планирует создать собственную градозащитную организацию. Об этом m24.ru рассказал президент профессионального объединения Николай Шумаков. Он пояснил, что из членов Московского союза архитекторов предлагается сформировать комиссию, которая будет отслеживать ситуацию с охраной культурного наследия столицы.

"Мы планируем создать комиссию, состоящую из московских архитекторов, которая будет отслеживать тему охраны памятников архитектурного наследия столицы. Мы хотим, чтобы решением таких вопросов занимались профессионалы, которые смогут дать объективную оценку", – сказал он.

Шумаков подчеркнул, что члены союза архитекторов будут формировать рекомендации для ответственных органов власти. Они готовы "давать консультации, когда понадобится".

Ожидается, что основу комиссии составит инициативная группа из трех-четырех человек, которые, при необходимости, будут привлекать к рассмотрению того или иного вопроса других архитекторов. Положение о комиссии планируется рассмотреть на общем собрании союза в сентябре 2016 года.

Член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Валерий Теличенко отметил, что Московский союз архитекторов уже направил свое предложение в адрес городского парламента.

"Они обратились с письмом, в котором содержался целый ряд предложений по сохранению исторической среды города. Мы решили провести экспертный совет, чтобы выслушать все мнения на этот счет. Это слушание планируется на осень, тогда мы рассмотрим предложения московских архитекторов", – подчеркнул он.

При Мосгордуме действует комиссия по монументальному искусству. Она рассматривает предложения от граждан и организаций об установке в Москве памятников, мемориалов или памятных досок. Помимо этого, члены комиссии оценивают целесообразность установки объектов монументального искусства и следят за тем, чтобы новые памятники не нарушали сложившейся композиции и архитектурный облик города. Общественный экспертный совет есть также у департамента культурного наследия. На заседаниях рассматриваются вопросы охраны памятников архитектурного наследия столицы. Всего за последние пять лет в столице было отреставрировано 614 памятников архитектуры, а также более 4 тысяч фасадов зданий. Число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось за этот период в два раза, сообщил Сергей Собянин. В этом году планируется провести реставрацию еще 377 памятников. Москва намерена выделить субсидии на реставрацию 14 монастырей, церквей и храмов. За последние годы реставрационные работы проводились в 60 храмах.



Москвовед и историк архитектуры Михаил Коробко считает создание комиссии на базе союза московских архитекторов правильной инициативой.

"Хорошо, что московские архитекторы решили работать в этом направлении. В столице сегодня есть различные движения и организации, направленные на сохранение культурного наследия, но в них входят, как правило, общественники либо чиновники. Так или иначе, но мнение профессионалов в этом вопросе будет гораздо более ценно, поэтому создание такой комиссии принесет огромную пользу", – сказал он.

Но немаловажно также будет сохранить баланс интересов в этой области, добавляет эксперт. "Естественно, все архитекторы задействованы в различных строительных проектах. Поэтому важно, чтобы их профессиональные интересы не шли в разрез с вопросами сохранения культурного наследия. И, конечно, важны имена тех, кто будет входить в комиссию. Если это будут известные московские архитекторы, к их мнению будут охотнее прислушиваться", – пояснил Коробко.

Директор Национального центра опеки культурного наследия Сергей Конев не видит необходимости в создании такой структуры.

"Чтобы признать какой-либо объект памятником культурного наследия и таким образом поставить его под охрану государства, необходимо пройти ряд этапов и согласований. Все это описано действующим законодательством. Там, в частности, четко прописаны требования к проведению экспертизы – заключение подготавливается аттестованными специалистами. Таким образом, рекомендации Московского союза архитекторов не будут иметь юридической силы. То есть, к ним можно будет прислушаться, а можно и проигнорировать. Я не вижу в этом смысла", – пояснил собеседник m24.ru.

В текущем году власти Москвы намерены выделить субсидии на реставрацию 14 монастырей, церквей и храмов. А за последние годы реставрационные работы проводились в 60 храмах, в том числе в 29 храмах – по программе "Культура Москвы" и еще в 31 храме – по городской программе предоставления субсидий религиозным организациям.

А столичные депутаты предлагают увеличить штраф за нанесение надписей на дороги, тротуары и фасады зданий. В настоящее время КоАП Москвы предусматривает штраф за несанкционированные надписи в размере от 500 до 2,5 тысячи рублей для граждан, от 5 до 7,5 тысячи рублей для должностных лиц и от 7,4 до 15 тысяч – для юридических лиц. Однако парламентарии считают, что эти суммы можно увеличить до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 150 тысяч рублей для юридических.

В столице продолжает действовать программа привлечения частных капиталов к сохранению и восстановлению исторических зданий. Инвестор может отреставрировать какой-либо особняк или другое здание, признанное памятником архитектура, а взамен получить право льготной аренды по программе "один рубль за квадратный метр" на срок до 49 лет. К примеру, в феврале на аукцион по этой программе был выставлен главный дом усадьбы купцов Матвеевых, которые владели суконными и красильными фабриками в Московской губернии, а также металлургическими заводами в Оренбургской области. А в конце прошлого года на тех же условиях инвестор получил для реставрации усадьбу капрала Сытина, жилой дом Э.А. Беренса и флигель усадьбы Рахмановых.