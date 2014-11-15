Рядом с Бусиновской развязкой могут возвести транспортно-логистический центр

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

У Бусиновской развязки может появиться транспортно-логистический центр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

"Насколько я знаю, наши коллеги-железнодорожники обратились с предложением построить здесь транспортно-логистический центр, сейчас идет разработка градостроительной документации. Этот центр заменит существующий сегодня грузовой двор, он будет привязан к железнодорожным путям плюс за счет того, что здесь появится такая хорошая магистраль, соответственно, будет работать на этот логистический центр", - заявил заммэра.

Отметим, что на прошлой неделе завершилось строительство эстакады на участке от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы. Там уже смонтированы пролетные строения и уложено асфальтобетонное покрытие. В настоящее время на объекте сооружают барьерные ограждения, опоры освещения, монтируют шумозащитные и грязезащитные экраны.

Каким будет участок от Бусиновской развязки до Фестивальной

На завершающей стадии находятся работы на эстакадах развязки в районе пересечения с Фестивальной улицей. Ранее сообщалось, что дорогу от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы и транспортную развязку на пересечении с Фестивальной улицей планируется открыть в декабре 2014 года.

Дорога будет иметь по четыре полосы в каждую сторону. Она соединит три района Москвы, разделенные железнодорожными путями. После ее открытия москвичам удастся, к примеру, попасть из Головинского района в Западное Дегунино через Ховрино, не выезжая на МКАД.

Проектом предусмотрено строительство 19 эстакад общей протяженностью 4,38 километра, двух участков автодороги Москва - Санкт-Петербург и участка дороги Фестивальная улица – Талдомская улица.