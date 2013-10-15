Форма поиска по сайту

15 октября 2013, 15:16

Москва представила систему управления градостроительной деятельностью

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва на 7-й Международной градостроительной выставке "City Build. Градостроительство" представила первую очередь информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, такого масштабного проекта в России еще не было.

По его словам, одним из модулей этой системы является модуль мониторинга, контроля и ввода объектов недвижимости на территории Москвы.

Имеющие доступ к этой системе могут в режиме реального времени посмотреть на любой строящийся в Москве объект, узнать его его статус, а также в какие сроки он будет завершен, сказал глава департамента.

