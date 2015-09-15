Решение об установке памятника князю Владимиру принято законно – Лев Лавренов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Решение об установке памятника князю Владимиру на Боровицкой площади принято законно и не может быть отменено. Об этом m24.ru рассказал председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Москвы Лев Лавренов.

Ранее стало известно, что муниципальные депутаты Тверского района столицы отказались согласовывать установку памятника. По словам депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, в соответствии с городским законодательством, комиссия по монументальному искусству может дать заключение об установке какого-либо объекта только при наличии мнения местных муниципальных депутатов.

Однако, по словам Лавренова, муниципальные депутаты не пришли на заседание комиссии, где обсуждалось место установки монумента, хотя были приглашены.

Архитектор подчеркнул, что теперь, когда Боровицкая площадь одобрена Мосгордумой в качестве места для памятника, несогласие муниципальных депутатов не повлияет на судьбу проекта.

"То, что мы (комиссия по монументальному искусству) предложили, уже утверждено Мосгордумой, то есть высшей инстанцией в Москве. Это не может быть отменено, поэтому никакого влияние их мнение не окажет", – пояснил Лавренов.

Ранее m24.ru сообщало, что Мосгордума одобрила предложение москвичей по установке памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. В ходе заседания МГД депутаты приняли постановление об установке сразу в трех чтениях.

Монумент будет размещен на холме между Моховой и Манежной улицами вблизи Боровицких ворот Кремля. Против установки памятника в этом месте проголосовали только депутаты от КПРФ.

Памятник на Боровицкой площади будет включен в единую систему реконструкции пешеходных и туристических маршрутов вокруг Кремля, центра города и Бульварного кольца.

Теперь решение об установке монумента должны согласовать с Минкультом РФ, а затем – с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь входит в состав Кремля и охраняется этой организацией.

Размеры и высота памятника будут обсуждаться с экспертами ЮНЕСКО, после этого организация вынесет свое решение по поводу установки в этом месте. Дату открытия монумента должны озвучить ко Дню народного единства – 4 ноября. Его параметры, окончательный вид и прочие показатели определит Министерство культуры РФ,