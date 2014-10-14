Новая сцена театра Ермоловой откроется 15 октября

Худрук театра Ермоловой Олег Меньшиков. Фото: ermolova.ru

В среду, 15 октября, в театре имени Ермоловой откроется новая сцена с зрительным залом на 140 мест.

Новая площадка на Тверской, дом 5/6 представляет собой двухэтажное помещение площадью около 1,5 тысячи квадратных метров.

В помещении есть отдельный гардероб, буфет, центральная винтовая лестница и просторное фойе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Эффект большого пространства достигается за счет двух стеклянных куполов. В зале, оборудованном по последнему слову техники, есть все необходимое для людей с ограниченными возможностями.

Новая сцена будет работать параллельно с основной площадкой. Зрителей ждет современная драматургия и актуальная классика. В числе первых спектаклей, которые представят на новой сцене, - "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира в постановке Дениса Азарова и "Утюги" Анны Яблонской от режиссера Алексея Размахова.

По словам художественного руководителя театра Ермоловой Олега Меньшикова, помимо обычных спектаклей на новой сцене планируют проводить выставки, показывать фильмы, играть ночные спектакли, организовывать инсталляции и модные показы. Некоторые спектакли будут играть в буфете. Там же хотят проводить читки пьес, сообщает "Интерфакс".