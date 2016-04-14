Финальный проект памятника князю Владимиру опубликуют в течение месяца

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Финальный проект памятника князю Владимиру, который планируется разместить на Боровицкой площади, обнародуют в течение месяца, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, с представителями ЮНЕСКО осталось согласовать несколько пунктов, касающихся высоты памятника, рельефа местности и точек обзора. После согласования финальной концепции со всеми сторонами, его опубликуют.

"Москва в цифрах": Где быть памятнику

Ранее m24.ru сообщало, что Минкультуры и столичное правительство пообещали учесть рекомендации ЮНЕСКО по благоустройству Боровицкой площади, где будет установлен памятник.

Как отмечается в сообщении министерства культуры, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла рабочая встреча заместителя гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Франческо Бандарина с постоянным представителем РФ в ЮНЕСКО Элеонорой Митрофановой, главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и директором департамента государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия Минкультуры Владимиром Цветновым.

Участники обсудили детали установки памятника князю Владимиру на Боровицком холме, входящем в буферную зону объекта Всемирного наследия "Кремль и Красная площадь".

"Это была промежуточная рабочая встреча, в ходе которой представители ЮНЕСКО ознакомились с возможными вариантами проекта обустройства Боровицкой площади. Были сделаны какие-то рекомендации, которые будут учтены", – сказала Митрофанова по итогам встречи.

Однако она подчеркнула, что замечания ЮНЕСКО носят рекомендательный характер.

Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади переносится с 1 мая на лето или осень. Сейчас специалисты занимаются проектными и инженерными работами, которые связаны с подготовкой места к установке памятника.

