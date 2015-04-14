В Москве заработала "горячая линия" по вопросам оплаты капремонта домов

В Москве открыли "горячую линию" по вопросам оплаты капремонта

В столице начала работать "горячая линия" по вопросам оплаты капремонта многоквартирных домов, сообщает телеканал "Москва 24".

Задать вопрос о проведении работ и порядке оплаты можно по телефону: (495) 539-37-87.

Отметим, строку о взносах за капитальный ремонт с июля включат в единый платежный документ (ЕПД). К должникам будут применяться те же меры воздействия, что и к неплательщикам коммунальных услуг. Речь идет о пенях, штрафах и судебных разбирательствах. Должники, попавшие в "черный список" судебных приставов, не смогут выехать за рубеж, а также взять кредит в банке.

В среднем с 1 июля москвичам придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для двушки площадью 55 квадратных метров). "Эту сумму включат в общий счет за коммунальные услуги. Таким образом, отдельно оплатить капитальный ремонт будет невозможно", – пояснила ранее пресс-секретарь столичного департамента капремонта Татьяна Блинова.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Напомним, 25 декабря 2014 года столичное правительство утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. На 2015 год минимальная сумма взноса составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом его размер будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Сейчас жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Можно либо самостоятельно копить средства на специальном счете, либо доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города.

При этом на взносы за капитальный ремонт будут распространяться стандартные льготы по оплате жилищных услуг: для малообеспеченных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и сирот. Кроме того, плату за ремонт учтут при расчете субсидии на ЖКУ. Право на получение субсидии имеют граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандарта стоимости жилищных услуг, превышают десять процентов совокупного дохода семьи.