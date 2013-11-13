Проекты гостиниц на Ленинградке и Кожевнической отправили на доработку

Вид на Ленинградский проспект в районе метро "Сокол" и высотный жилой дом "Триумф-Палас" с вертолета. Фото: ИТАР-ТАСС

В проекте гостиницы на Кожевнической улице необходимо доработать фасад, а в гостинично-офисном комплексе на Ленинградском проспекте нужно продумать внешний вид башни. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на состоявшемся в среду архитектурном совете Москомархитектуры.

Напомним, гостиничный комплекс на Кожевнической улице, площадью 16 тысяч квадратных метров и высотой 11 этажей, планируется построить по проекту британского архитектора Джона Сиферта. По замыслу разработчиков, гостиница не должна конкурировать с построенным до революции зданием Павелецкого вокзала.

Вместе с тем главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что архитектура проекта не соответствует облику Павелецкой площади. "Мы можем повторно поставить доклад перед мэром, чтобы уточнить этот вопрос... Если Сергей Собянин поддержит этот фасад, будем думать. Но пока фасад здания не соответствует облику площади", - сказал Кузнецов.

Относительно второго объекта - гостинично-офисного комплекса на Ленинградском проспекте на пересечении с Третьим транспортным кольцом - было решено, что комплекс нужно возводить с учетом исторически сложившейся застройки.

Главный архитектор Москвы высказался против того, чтобы комплекс, архитектором которого является россиянин Борис Левянт, был 12-этажным. "Надо следовать традиции застройки Ленинградского проспекта - разработать вариант фасадов, который добавлял бы торжественности в стиле советского ампира. Кроме того, есть смысл сделать башню, если продолжать традицию высотных московских домов с нижней частью, которая была бы равна по высоте гостинице "Советской", - пояснил Сергей Кузнецов.

По словам разработчиков проекта вариант с башней с точки зрения инсталляции не подходит. Однако Сергей Кузнецов отметил, что такой проект необходимо подготовить, чтобы сравнить уже с существующим.

Он предложил участникам заседания подготовить эти материалы с учетом корректировки. В дальнейшем о результатах доложат Сергею Собянину.