На востоке столицы снесли нелегальный автосалон

Фото: ggi.mos.ru

На территории автокомбината на востоке столицы демонтировали незаконный офис продаж, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Согласно документации, строение на Байкальской улице имело площадь застройки 16 квадратных метров. Однако с годами оно увеличилось в размерах до 286 "квадратов", а в самострое поселился офис продаж автомобилей.

По данному факту было возбуждено административное производство. Требования Госинспекции были оперативно исполнены, сейчас самострой снесли.

Ранее m24.ru сообщало, что на Байкальской улице демонтировали 40 незаконных гаражей. Боксы в нарушение договора размещались на участке площадью свыше тысячи квадратных метров.