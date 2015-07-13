Столичные набережные начнут обустраивать по новым стандартам через год

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Московские набережные планируют начать обустраивать по новым стандартам уже в 2016 году. Ко всем проектам предъявят единые требования, но заработает документ не сразу, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Как показывает практика, любые стандарты после утверждения нуждаются еще в какой-то обкатке и доработке. Мы надеемся, что в 2016 году они уже начнут работать", - приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".

При этом обустройство каждой набережной будет решаться индивидуально. "Стандарты - это больше технический документ, набор рекомендаций, из которых можно уже компоновать конкретные проектные решения. Мы понимаем, что у нас набережные сегодня должны представлять из себя комфортный проход для пешеходов, комфортный проезд для велосипедистов - все эти вещи должны каким-то образом быть рассчитаны, осознаны, промоделированы", - подчеркнул Кузнецов.

По словам главного архитектора столицы, требования будут предъявляться как к городским территориям, так и к участкам, которые развивают инвесторы. Помимо этого, мэру представят доработанную концепцию развития территорий, разработанную бюро "Проект Меганом", которое одержало победу в архитектурном конкурсе в конце 2014 года.

Как расширят и облагородят набережные Москвы-реки

Сергей Кузнецов уточнил, что после утверждения концепции власти определятся и с первоочередными участками развития прибрежных территорий. "Надо понимать, что концепцию как документ мы не можем утвердить. Это не документ, это идеология, из которой пойдут конкретные документы", - резюмировал он.

Напомним, летом прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил открытый международный архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки. Он направлен на формирование в городе "открытых общественных пространств" с целью сделать зону у воды максимально доступной для горожан.

Общая площадь прибрежных территорий, которые находились в творческой разработке участников конкурса, – порядка 3,5 тысячи гектаров. Победителем было признано архитектурное бюро "Проект Меганом" (Россия).

Кроме того, потенциал строительства на прибрежной территории Москвы-реки составляет более 30 млн кв. метров недвижимости, сообщил ранее заммэра по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

При этом проект развития территорий вдоль Москвы-реки уже перешел на стадию практического проектирования. По 23,5 млн кв.метров также приняты решения. Всего в этом году в городе хотят построить около 9 млн кв. метров.

"Мы планируем обеспечить доступ к реке со стороны городских территорий на всем ее протяжении, сформировать порядка 40 общественных зон. Мы назвали их порталами, которые, как узлы, свяжут реку и город. Это городские и природные парки. Планируем построить 9 транспортных и 9 пешеходных мостов", – отметил Хуснуллин.