Количество площадок для технопарков увеличат в 10 раз – Бочаров

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Москва планирует в 10 раз увеличить количество площадок под технопарки. Об этом на международной выставке Hannover Messe-2015 сообщил руководитель столичного департамента науки, промышленности и предпринимательства Олег Бочаров.

По словам Бочарова, сейчас стоимость интеллектуального труда в мире упала из-за колебания валют. Это позволяет Москве конкурировать на мировом рынке. При этом город располагает десятками гектаров свободных промзон, пригодных для размещения наукоемких производств, отметил глава департамента.

Ранее сообщалось, что к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков. Статус резидента технопарка предоставляет компании налоговые льготы: освобождает от налога на имущество и понижает до 13,5 процентов ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

В рамках программ поддержки инноваций в Москве уже создано восемь объектов инновационной промышленности: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "Визбас", "Калибр" и "Техноспарк". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

"Москва в цифрах": Технопарк МФТИ

Технопарк МФТИ является частью инновационного кластера "Физтех ХХI". Площадь его корпусов составит 30 тысяч квадратных метров. Здесь будут располагаться многофункциональные научно-исследовательские комплексы, штаб-квартиры ведущих мировых компаний, лаборатории, бизнес-инкубаторы, IT-технопарки и необходимая инфраструктура, в том числе транспортно-пересадочный узел.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в прошлом году превысил порядка миллиарда рублей.

Технопарки в ближайшие годы появятся и в Новой Москве. Под размещение 10-20 парков зарезервировано около 700 гектаров земли, сообщил ранее глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам Жидкина, создание технопарков в ТиНАО – это способ решения проблемы дефицита рабочих мест. Киевское направление, по мнению главы департамента, является одним из наиболее перспективных для размещения таких объектов, поскольку располагает хорошей логистикой.