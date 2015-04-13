Форма поиска по сайту

Новости

13 апреля 2015, 14:37

События

Количество площадок для технопарков увеличат в 10 раз – Бочаров

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Москва планирует в 10 раз увеличить количество площадок под технопарки. Об этом на международной выставке Hannover Messe-2015 сообщил руководитель столичного департамента науки, промышленности и предпринимательства Олег Бочаров.

По словам Бочарова, сейчас стоимость интеллектуального труда в мире упала из-за колебания валют. Это позволяет Москве конкурировать на мировом рынке. При этом город располагает десятками гектаров свободных промзон, пригодных для размещения наукоемких производств, отметил глава департамента.

Ранее сообщалось, что к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков. Статус резидента технопарка предоставляет компании налоговые льготы: освобождает от налога на имущество и понижает до 13,5 процентов ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

В рамках программ поддержки инноваций в Москве уже создано восемь объектов инновационной промышленности: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "Визбас", "Калибр" и "Техноспарк". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

"Москва в цифрах": Технопарк МФТИ

Технопарк МФТИ является частью инновационного кластера "Физтех ХХI". Площадь его корпусов составит 30 тысяч квадратных метров. Здесь будут располагаться многофункциональные научно-исследовательские комплексы, штаб-квартиры ведущих мировых компаний, лаборатории, бизнес-инкубаторы, IT-технопарки и необходимая инфраструктура, в том числе транспортно-пересадочный узел.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в прошлом году превысил порядка миллиарда рублей.

Технопарки в ближайшие годы появятся и в Новой Москве. Под размещение 10-20 парков зарезервировано около 700 гектаров земли, сообщил ранее глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам Жидкина, создание технопарков в ТиНАО – это способ решения проблемы дефицита рабочих мест. Киевское направление, по мнению главы департамента, является одним из наиболее перспективных для размещения таких объектов, поскольку располагает хорошей логистикой.

проекты новые территории стройкомплекс Москвы технопарки Владимир Жидкин Олег Бочаров наука и инновации

