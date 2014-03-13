Столичные власти утвердят планы развития ТиНАО до конца 2014 года

Власти Москвы планируют до конца 2014 года утвердить территориальные схемы развития ТиНАО, рассказал на международной инвестиционной выставке MIPIM-2014 заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Марат Хуснуллин.

"Территориальные схемы фактически разработаны, сейчас идёт техническая работа по уточнению отдельных деталей и согласованию с отраслевыми департаментами", - приводит слова Марата Хуснуллина пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По словам Марата Хуснуллина, присоединенные территории должны стать новым сбалансированным городом, который был бы хорошо связан транспортной инфраструктурой с Москвой.

Кроме того, в следующем году столичное правительство также планирует утвердить новый генеральный план развития Москвы с учетом присоединенных территорий.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что строительство административно-делового центра в Коммунарке может начаться уже в 2014 году.

"Уже в этом году мы планируем приступить к строительству административных помещений, в которых будут размещаться городские учреждения и ГУПы", - отметил Владимир Жидкин.

Глава департамента добавил, что общая площадь АДЦ должна составить около 1 миллиона квадратных метров.