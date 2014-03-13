В Новой Москве построят офисно-логистический выставочный центр

Фото: M24.ru

На территории Новой Москвы предполагается построить офисно-логистический выставочный центр, рассказал на международной инвестиционной выставке MIPIM-2014 в Каннах заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Это крупный, серьезный инвестор, который уже имеет опыт реализации подобных проектов в Европе и Азии. В настоящее время прорабатываются детали соглашения с ним", - приводит слова Марата Хуснуллина пресс-служба Стройкомлпекса Москвы.

По его словам, новый объект станет центром притяжения на присоединенных территориях. Кроме того, здесь планируется создать большое количество рабочих мест.

"Если инвестор готов серьезно вкладываться и рассчитывает на долгосрочную перспективу, то со стороны города он всегда найдет поддержку и понимание. В этом случае подъездные пути к новому центру инвестор будет строить сам, а более крупные магистрали, необходимые для транспортного обеспечения, город готов взять на себя", - отметил Марат Хуснуллин.